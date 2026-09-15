Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 12:06

Вместо четырёх часов — 25 минут: Как ПЦР-тесты помогают раненым бойцам СВО

Попова: ПЦР-тесты сократили подбор антибиотика бойцам СВО до 30 минут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Melnikov Dmitriy

ПЦР-тесты Роспотребнадзора позволяют за 25–30 минут подобрать подходящий антибиотик для лечения участников СВО вместо прежних четырёх часов. Данное заявление сделала глава ведомства Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Разработка применяется, когда боец поступает с ранением, в том числе загрязнённым, или предполагаемым воспалением. Анализ помогает быстрее выяснить чувствительность к препаратам и выбрать средство, с которого следует начинать терапию. За последние год-два необходимое для этого время удалось сократить в несколько раз.

«Сегодня наши ПЦР-тесты позволяют определить, каким же антибиотиком его в первую очередь надо лечить за гораздо более короткое время, чем ещё год-два назад. Вместо четырёх часов это сегодня 25-30 минут, и тогда назначение идет более чёткое. Мы продолжаем эту работу, развиваем с тем, чтобы максимально помогать нашим бойцам», — сказала Попова.

Бойцов СВО с тяжёлыми ожогами ставят на ноги при помощи невесомости
Бойцов СВО с тяжёлыми ожогами ставят на ноги при помощи невесомости

Ранее сообщалось, что за 80 лет Госпиталь для ветеранов войн принял более миллиона пациентов. Сегодня это один из ведущих центров страны по реабилитации и гериатрической помощи. В учреждении проходят лечение и восстановление раненые бойцы СВО. Благодаря опыту врачебной команды здесь спасают даже самых тяжёлых пациентов. В госпитале выстроен замкнутый цикл: после операций человека переводят в собственное отделение медицинской реабилитации. Это позволяет вернуть его к самостоятельной жизни и самообслуживанию.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Роспотребнадзор
  • Анна Попова
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar