Вместо четырёх часов — 25 минут: Как ПЦР-тесты помогают раненым бойцам СВО

ПЦР-тесты Роспотребнадзора позволяют за 25–30 минут подобрать подходящий антибиотик для лечения участников СВО вместо прежних четырёх часов. Данное заявление сделала глава ведомства Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Разработка применяется, когда боец поступает с ранением, в том числе загрязнённым, или предполагаемым воспалением. Анализ помогает быстрее выяснить чувствительность к препаратам и выбрать средство, с которого следует начинать терапию. За последние год-два необходимое для этого время удалось сократить в несколько раз.

«Сегодня наши ПЦР-тесты позволяют определить, каким же антибиотиком его в первую очередь надо лечить за гораздо более короткое время, чем ещё год-два назад. Вместо четырёх часов это сегодня 25-30 минут, и тогда назначение идет более чёткое. Мы продолжаем эту работу, развиваем с тем, чтобы максимально помогать нашим бойцам», — сказала Попова.

Ранее сообщалось, что за 80 лет Госпиталь для ветеранов войн принял более миллиона пациентов. Сегодня это один из ведущих центров страны по реабилитации и гериатрической помощи. В учреждении проходят лечение и восстановление раненые бойцы СВО. Благодаря опыту врачебной команды здесь спасают даже самых тяжёлых пациентов. В госпитале выстроен замкнутый цикл: после операций человека переводят в собственное отделение медицинской реабилитации. Это позволяет вернуть его к самостоятельной жизни и самообслуживанию.