Вместо дома мечты — недоделки за миллионы: Адель Вейгель пожаловалась на строителей
Блогерша Адель Вейгель пожаловалась на ремонт дома за 40 млн рублей
Обложка © Telegram / VEIGEL
Блогерша Адель Вейгель (Литвина) обвинила строительную компанию «ТопДом» в некачественном выполнении работ при возведении дома для родителей. По словам девушки, она заплатила подрядчику более 40 миллионов рублей, однако получила жильё с многочисленными недочётами. Теперь знаменитость намерена добиваться компенсации через суд, поделилась она в соцсетях.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adelveigel
Как рассказала Вейгель, готовый интерьер заметно отличался от согласованного дизайн-проекта. Некоторые работы строители вовсе не выполнили, а часть материалов и отделочных элементов блогерше пришлось самостоятельно покупать за дополнительные деньги.
Претензии возникли и к срокам сдачи объекта. По утверждению Адель, представители компании неоднократно переносили завершение строительства и могли несколько дней не отвечать на сообщения. В результате недостатки в доме ей до сих пор приходится устранять за собственный счёт.
Блогерша уже направила подрядчику досудебные претензии, однако, по её словам, ответа не получила. Следующим шагом должно стать обращение в суд.
Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, на аналогичные проблемы жалуются и другие клиенты «ТопДом». Одна заказчица сообщила о плесени и неисправной электропроводке. Другая семья получила дом с восьмимесячной задержкой и без подключения газа, из-за чего зимой расходы на отопление, по словам владельцев, достигают 60 тысяч рублей ежемесячно.
Кроме того, компания уже становилась ответчиком по судебным спорам с заказчиками. В одном случае клиент добился возврата 150 тысяч рублей после того, как оплаченные работы так и не начались. Другому суд присудил 175 тысяч рублей с учётом штрафа и компенсаций за невозвращённую предоплату в 100 тысяч рублей. Попытка подрядчика оспорить решение не увенчалась успехом.
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