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Регион
Опубликовано 17 октября, 13:20

Вместо джипов — дырявый автобус: Прокуратура проверит гида, бросившего туристов на Камчатке

Прокуратура проверит жалобы 15 туристов на организатора тура на Камчатке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

На Камчатке начали разбираться в истории с 15 путешественниками, которых организатор дорогостоящего тура бросил вдали от цивилизации без еды, воды и возможности связаться с внешним миром. Об этом в «Максе» пишет пресс-служба прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что гид бросил 15 туристов без провизии и связи. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, насколько законно организатор выполнял свои обязательства перед клиентами.

Как рассказала одна из участниц поездки, недельное приключение обошлось ей в 165 тысяч рублей. Вместо обещанных внедорожников туристам предоставили автобус с протекающей крышей, в котором пришлось провести 13 часов. Но неприятности на этом только начинались.

На четвёртый день путешествие неожиданно закончилось. Организатор объявил о блокировке банковских карт и предложил людям самостоятельно искать дорогу домой. При этом, по утверждению «отдыхающих», оплаченных питания, гостиницы и развлечений они так и не получили. Пришлось искать мобильную связь и за собственные деньги заказывать транспорт.

Вернуть потраченные средства туристам тоже не удалось. Более того, выяснилось, что сопровождающий вообще впервые отправился по этому маршруту. На него пожаловались и другие клиенты, которым, по их словам, не возвратили предоплату от 100 тысяч рублей. Путешественники уже обратились в полицию.

По итогам проверки прокуратура определит, были ли нарушены требования законодательства при предоставлении туристических услуг. Если нарушения подтвердятся, последуют соответствующие меры.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Камчатке 15 туристов, заплативших за дорогостоящий тур, оказались брошены возле вулкана без еды, воды и связи. Организатор поездки также сократил семидневное путешествие до четырёх дней по своей личной инициативе.

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Владимир Озеров
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