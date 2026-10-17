Вместо джипов — дырявый автобус: Прокуратура проверит гида, бросившего туристов на Камчатке

На Камчатке начали разбираться в истории с 15 путешественниками, которых организатор дорогостоящего тура бросил вдали от цивилизации без еды, воды и возможности связаться с внешним миром. Об этом в «Максе» пишет пресс-служба прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что гид бросил 15 туристов без провизии и связи. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, насколько законно организатор выполнял свои обязательства перед клиентами.

Как рассказала одна из участниц поездки, недельное приключение обошлось ей в 165 тысяч рублей. Вместо обещанных внедорожников туристам предоставили автобус с протекающей крышей, в котором пришлось провести 13 часов. Но неприятности на этом только начинались.

На четвёртый день путешествие неожиданно закончилось. Организатор объявил о блокировке банковских карт и предложил людям самостоятельно искать дорогу домой. При этом, по утверждению «отдыхающих», оплаченных питания, гостиницы и развлечений они так и не получили. Пришлось искать мобильную связь и за собственные деньги заказывать транспорт.

Вернуть потраченные средства туристам тоже не удалось. Более того, выяснилось, что сопровождающий вообще впервые отправился по этому маршруту. На него пожаловались и другие клиенты, которым, по их словам, не возвратили предоплату от 100 тысяч рублей. Путешественники уже обратились в полицию.

По итогам проверки прокуратура определит, были ли нарушены требования законодательства при предоставлении туристических услуг. Если нарушения подтвердятся, последуют соответствующие меры.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Камчатке 15 туристов, заплативших за дорогостоящий тур, оказались брошены возле вулкана без еды, воды и связи. Организатор поездки также сократил семидневное путешествие до четырёх дней по своей личной инициативе.