Победители «Казань Тату Феста» пожаловались на многомесячную задержку денежных призов. Участникам конкурса с общим призовым фондом в миллион рублей пришлось объединиться, чтобы добиться выплат. По их словам, организатор начал перечислять деньги небольшими суммами, сообщает Baza.

Как рассказали тату-мастера, после завершения фестиваля в июне им неоднократно обещали перевести призовые позднее. Задержки объясняли проблемами с поставщиками и маркетологами, однако сроки постоянно переносились.

Ситуация сдвинулась после того, как победители создали общий чат и добавили туда организатора мероприятия Антона Подовалова, связанного с казанской тату-студией «Аврора». По словам участников, после этого им начали поступать частичные выплаты — в том числе переводы по пять тысяч рублей.

Сам Подовалов в беседе с Baza признал задержку выплат, но отверг утверждение, что начал перечислять деньги под давлением. Причину произошедшего он объяснил внутренними проблемами. При этом организатор подчеркнул, что в договорах с участниками конкретные сроки выдачи призовых не были прописаны.

«Казань Тату Фест» проходил 20 и 21 июня. Мастера из разных регионов России соревновались за денежные награды и статуэтки. Общий призовой фонд составлял миллион рублей, а главный победитель мог рассчитывать на 100 тысяч рублей.