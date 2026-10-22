«Вместо наказания — в Хатынь»: Милонов предложил проучить Крида за скандальный принт

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправить певца Егора Крида на экскурсию в мемориальный комплекс «Хатынь» в Белоруссии после скандала с изображением героя фильма «Иди и смотри» на одежде артиста. По мнению парламентария, музыканту стоит лучше узнать историю трагедии, прежде чем использовать связанные с ней образы. Об этом Милонов заявил РИА «Новости».

«Вместо наказания я бы отправил этого Егора Кринжа смотреть фильм, а в ближайшие выходные отправил бы его на экскурсию в Хатынь, чтобы он знал, над кем он смеётся», — сказал депутат.

Милонов убеждён, что после просмотра картины режиссёра Элема Климова певец иначе отнёсся бы к её героям. Парламентарий также резко высказался о культурных познаниях исполнителя.

«Разумеется, когда в голове пусто и культурный багаж составляет знание героев Марвел, то ждать адекватности от исполнителя нет смысла», — добавил Милонов.

Ранее Егор Крид извинился за скандальный образ с изображением главного героя фильма «Иди и смотри». После критики артист пообещал внимательнее относиться к выбору одежды и проверять её происхождение. Певец признал, что не разобрался в значении принта, прежде чем появился в лонгсливе на съёмках клипа.