Российским туристам, отправляющимся на отдых в Египет, предстоит привыкнуть к новому формату виз и дополнительным расходам. В аэропорту Хургады с 1 июля 2027 года планируют заменить привычные бумажные наклейки в загранпаспортах цифровыми QR-кодами, сообщает SHOT.

Возможность получить визу непосредственно по прибытии сохранится. Оформить документ можно будет через терминал самообслуживания в аэропорту, а желающие сэкономить время смогут воспользоваться специальным сайтом или мобильным приложением ещё до вылета.

За цифровое оформление введут дополнительный сбор в размере $6. С учётом повышения стоимости самой визы до $33 итоговая сумма составит $39 (около 3200 рублей) на человека.

Переход на новую систему будет поэтапным. В марте 2027 года цифровые визы планируют внедрить в аэропортах Сфинкс и Александрии, в мае — Эль-Аламейна и Марса-Матруха, в июле — Хургады, в сентябре — Марса-Алама, в октябре — Луксора и Асуана. Сроки подключения Шарм-эль-Шейха пока не определены.