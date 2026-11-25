Вместо наклейки — QR-код: Египет меняет правила въезда для российских туристов
SHOT: В Египте начнут выдавать российским туристам визы с QR-кодами
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российским туристам, отправляющимся на отдых в Египет, предстоит привыкнуть к новому формату виз и дополнительным расходам. В аэропорту Хургады с 1 июля 2027 года планируют заменить привычные бумажные наклейки в загранпаспортах цифровыми QR-кодами, сообщает SHOT.
Возможность получить визу непосредственно по прибытии сохранится. Оформить документ можно будет через терминал самообслуживания в аэропорту, а желающие сэкономить время смогут воспользоваться специальным сайтом или мобильным приложением ещё до вылета.
За цифровое оформление введут дополнительный сбор в размере $6. С учётом повышения стоимости самой визы до $33 итоговая сумма составит $39 (около 3200 рублей) на человека.
Переход на новую систему будет поэтапным. В марте 2027 года цифровые визы планируют внедрить в аэропортах Сфинкс и Александрии, в мае — Эль-Аламейна и Марса-Матруха, в июле — Хургады, в сентябре — Марса-Алама, в октябре — Луксора и Асуана. Сроки подключения Шарм-эль-Шейха пока не определены.
Напомним, с 1 января 2027 года Египет во второй раз менее чем за год повысит стоимость въездных виз. Ещё в феврале 2026 года туристы платили за них $25, а после перехода на цифровой формат сумма достигнет $39. Таким образом, расходы на оформление разрешения на въезд вырастут на 56%. При этом для отдыхающих в Шарм-эль-Шейхе сохраняется возможность получить бесплатный «синайский штамп», позволяющий находиться на территории Южного Синая до 15 дней.