Российские руферы Иван Кузнецов и Ангелина Николау, забравшиеся летом на шпиль нью-йоркского небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг, могут получить реальные тюремные сроки вместо общественных работ. По словам их адвоката Ноэма Биэла, американская прокуратура неожиданно отозвала предложение о сделке с признанием вины.

Защитник рассказал, что обвинение первоначально согласилось рассмотреть возможность переквалификации дела на менее тяжкое правонарушение. В обмен россияне должны были признать свою вину, после чего им могли назначить общественные работы.

Однако накануне очередного заседания прокуратура изменила позицию. Адвокат получил электронное письмо, из которого следовало, что прежнее предложение больше не действует.

«Они отозвали предложение и хотят продолжать борьбу по этому делу», — заявил Биэл журналистам.

Теперь Кузнецову и Николау по-прежнему грозит уголовное преследование по тяжким статьям. Среди предъявленных обвинений — незаконное проникновение в здание, повреждение имущества и создание угрозы безопасности. В случае обвинительного приговора россияне могут оказаться в тюрьме, а затем столкнуться с депортацией.