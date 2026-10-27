Суд в США перенёс заседание по делу российских руферов с Эмпайр-стейт-билдинг

Суд в Нью-Йорке перенёс на 12 ноября очередное заседание по делу российских руферов Ангелы Николау и Ивана Кузнецова, которых обвиняют в незаконном проникновении на небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг. Причиной стали переговоры защиты с прокуратурой о возможном урегулировании дела, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

На слушаниях 27 октября адвокат россиян заявил, что стороны приблизились к завершению согласования возможного соглашения. По его словам, в августе и сентябре представители защиты и обвинения провели две очные встречи, которые оказались продуктивными. Чтобы закончить переговоры, юрист попросил отложить разбирательство примерно на две недели. Суд удовлетворил ходатайство.