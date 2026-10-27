Суд в США перенёс заседание по делу российских руферов с Эмпайр-стейт-билдинг
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelanikolau
Суд в Нью-Йорке перенёс на 12 ноября очередное заседание по делу российских руферов Ангелы Николау и Ивана Кузнецова, которых обвиняют в незаконном проникновении на небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг. Причиной стали переговоры защиты с прокуратурой о возможном урегулировании дела, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
На слушаниях 27 октября адвокат россиян заявил, что стороны приблизились к завершению согласования возможного соглашения. По его словам, в августе и сентябре представители защиты и обвинения провели две очные встречи, которые оказались продуктивными. Чтобы закончить переговоры, юрист попросил отложить разбирательство примерно на две недели. Суд удовлетворил ходатайство.
Напомним, история началась 1 июля, когда Кузнецов, известный также под псевдонимом Иван Биркус, и Николау пробрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг на высоте 443 метров. На вершине мужчина сделал спутнице предложение руки и сердца, после чего пара развернула баннер с призывом к миру. Спустя некоторое время экстремалов задержала полиция. Уже 2 июля им предъявили обвинения по восьми пунктам, включая незаконное проникновение, повреждение имущества и создание угрозы безопасности. В тот же день суд освободил россиян без денежного залога, обязав являться на последующие заседания. В августе пара вновь предстала перед судом на Манхэттене, однако рассмотрение дела затянулось. В конце сентября слушания снова отложили, поскольку большое жюри присяжных ещё не определилось с дальнейшими процессуальными действиями.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.