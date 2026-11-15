Москвичи, подлежащие призыву в армию, получили возможность заменить обычную срочную службу специальным годовым контрактом в войсках беспилотных систем. Такой вариант предусматривает подготовку операторов дронов, инженеров и технических специалистов, а проведённый на контракте год засчитывается как служба по призыву. Об этом военный комиссар столицы Максим Локтев рассказал ТАСС в интервью ко Дню призывника.

Нововведение стало частью масштабной модернизации столичной системы призыва. Москва одной из первых внедряет новые технологии воинского учёта и подготовки военнослужащих, в том числе обучение работе с беспилотниками.

«Появилась альтернатива обычной «срочке»: граждане, подлежащие призыву, вправе поступить на службу в войска беспилотных систем по специальному годовому контракту взамен срочной службы — она засчитывается за призывную», — пояснил военком.

При отборе кандидатов преимущество получают молодые люди с опытом в информационных технологиях, электронике, радиотехнике и авиамоделизме. Служить они смогут операторами беспилотных аппаратов, инженерами или техниками. При этом наличие соответствующих навыков не означает автоматического зачисления — необходимо пройти отбор.

Подготовка к работе с дронами уже включена в мероприятия столичного призыва. В Едином центре молодым людям предлагают попробовать управление беспилотниками на специальных симуляторах. Такие занятия проводятся добровольно и позволяют познакомиться с новой военно-учётной специальностью. Кроме того, с осени 2025 года в Москве через учебные организации ДОСААФ начали готовить будущих операторов БПЛА и кинологов. Как объяснил Локтев, новые направления позволяют учитывать технические навыки призывников при распределении по воинским частям.