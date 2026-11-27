Россиянам предложили разнообразить новогодний стол деликатесными блюдами русской кухни. Например, мозги с винным соусом вполне могут заменить классический оливье, удивить гостей и при этом не разорить семейный бюджет. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

В новом ГОСТе на русскую кухню, разработанном ресторанной отраслью при рабочей группе Минпромторга России на площадке Технического комитета Роскачества, содержатся требования к двум забытым традиционным блюдам из мозгов. Для блюда «Мозги жареные» документ фиксирует использование мозгов сельскохозяйственных животных, панировки или кляра и обязательное предварительное отваривание в подкисленной уксусом воде с пряностями перед обжаркой.

Блюдо подаётся горячим как самостоятельное, с гарниром из зелёного горошка и жареного картофеля или сложного овощного гарнира, отдельно — томатный или винный соус; допускается подача на гренках из белого или ржаного хлеба. Для блюда «Мозг костный на гренках» установлено использование говяжьего костного мозга из бедренных костей и обязательная термическая обработка мозга до выкладки на гренки. Гренки из ржаного или пшеничного хлеба имеют строго заданную форму и толщину 1 см, в них делается углубление для мозга. При подаче рекомендуется заправить блюдо упаренным мясным бульоном с мадерой или соусом из красного вина.

ГОСТ утверждён Росстандартом, в первую редакцию включены 132 блюда русской кухни. Документ не устанавливает жёстких рецептур, а определяет идентификационные признаки и технологические границы блюд, чтобы потребители могли получить ожидаемые традиционные вкусовые характеристики при заказе «русской кухни» в заведениях общественного питания, на гастрономических фестивалях и мероприятиях.