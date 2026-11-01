Российские поклонники Шакиры рискуют потерять более двух миллионов рублей из-за очередного переноса её концерта у египетских пирамид. Туристы заранее оплатили билеты, гостиницы и перелёты, однако выступление, запланированное на 28 ноября, теперь состоится только 2 апреля 2027 года. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, одна из организаторов поездки собрала группу из 36 туристов и двух координаторов. Только концертные билеты обошлись им примерно в 1,2 миллиона рублей. С учётом расходов на дорогу и проживание общие финансовые потери могут превысить два миллиона.

Цены на само шоу тоже были немаленькими. Самый дешёвый билет в стоячую зону стоил около 14 тысяч рублей. У российских продавцов стоимость начиналась уже от 34 тысяч, VIP-билеты предлагались от 48,5 тысячи, а места в Golden Circle — от 50,5 тысячи рублей.

Проблем добавило то, что многие зрители специально подгадали отпуска под ноябрьское выступление и купили невозвратные авиабилеты. Новая дата пришлась на пятницу, 2 апреля, поэтому далеко не все смогут повторно отправиться в Египет. При этом, по сведениям SHOT, билетный оператор продолжает показывать старую дату концерта, не рассылает уведомления о переносе и не отвечает на обращения покупателей.

Сама Шакира объяснила решение обстоятельствами в регионе и соображениями безопасности. Концерт у пирамид Гизы переносят уже второй раз: первоначально певица собиралась выступить 7 апреля 2026 года, затем шоу передвинули на 28 ноября, а теперь поклонникам придётся ждать до весны 2027-го.

Часть россиян отказываться от давно запланированного отдыха не собирается. Они всё равно отправятся в Египет в ноябре, но вместо выступления мировой звезды их ждут экскурсии к пирамидам и прогулки по Нилу.

Ранее Life.ru рассказывал, как концерт Шакиры у пирамид Гизы привёл к подорожанию отдыха в Египте. В конце сентября недельный тур на двоих в отель Marriott Mena House на даты выступления стоил около 864 тысяч рублей против 549 тысяч в середине ноября. Разница достигала 57%.