Вместо сигарет — боеприпасы: Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам фабрики Philip Morris
МО РФ сообщило об ударах по цехам табачной фабрики Philip Morris в Харькове
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Российские военные нанесли удары по производственным цехам табачной фабрики Philip Morris в Харькове, где изготавливали боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Предприятие оказалось среди объектов, поражённых в ходе дневных ударов российских беспилотников по украинской промышленной и энергетической инфраструктуре.
Минобороны РФ также сообщило о поражении двух электроподстанций, обеспечивавших работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, и сухогруза в Чёрном море.
Ранее российские военные нанесли удары по производственным цехам JTI Ukraine в Кременчуге. Об изготовлении боеприпасов на мощностях предприятия также сообщала российская делегация на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене.