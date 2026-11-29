Российские военные нанесли удары по производственным цехам табачной фабрики Philip Morris в Харькове, где изготавливали боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Предприятие оказалось среди объектов, поражённых в ходе дневных ударов российских беспилотников по украинской промышленной и энергетической инфраструктуре.

Минобороны РФ также сообщило о поражении двух электроподстанций, обеспечивавших работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, и сухогруза в Чёрном море.