Вместо свадьбы — заявление в полицию: Две россиянки отдали VIP-свахе более 430 тысяч рублей

61-летняя жительница Рязани заплатила известной свахе Ольге Романив 160 тысяч рублей за помощь в поиске будущего мужа, однако подходящего мужчину так и не встретила. Теперь пенсионерка вместе с другой недовольной клиенткой, потратившей на аналогичные услуги более 270 тысяч рублей, обратилась в полицию с заявлениями.

После развода Наталия решила снова устроить личную жизнь и обратилась к профессиональной свахе в Москве. Требования к будущему супругу у женщины были вполне конкретные: военный в возрасте от 57 до 68 лет, ростом не ниже 178 сантиметров и с серьёзными намерениями создать семью.

За составление описания идеального мужчины пенсионерка заплатила 10 тысяч рублей, а затем ещё 150 тысяч отдала за договор на поиск жениха. Однако поступавшие анкеты её разочаровали: одни кандидаты не выходили на связь, другие проживали в иных городах и даже странах.

С одним из мужчин Наталия всё же попыталась построить отношения, но выяснилось, что тот ещё находится в процессе развода. Вместо обсуждения совместного будущего потенциальный жених предложил ей отправиться в круиз.

Разочаровавшись в услугах свахи, пенсионерка решила расторгнуть договор и потребовала вернуть деньги. Однако из уплаченных 150 тысяч рублей ей согласились возместить лишь 30 тысяч. Остальную сумму, как утверждает клиентка, Романив объяснила уже понесёнными расходами на оказание услуг.

Позднее Наталия познакомилась с москвичкой Юлией, которая также осталась недовольна работой свахи, заплатив ей более 270 тысяч рублей. Обе женщины обратились в правоохранительные органы. Об их претензиях сообщает Baza.

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