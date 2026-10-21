Вместо цеха — бизнес-центр: SHOT ПРОВЕРКА заглянула к производителю жидкостей для вейпов HOTSPOT PODONKI

Производство жидкостей для вейпов HOTSPOT PODONKI не удалось обнаружить по адресу, указанному в лицензии петербургской компании «Полёт». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, журналисты которого посетили предполагаемую производственную площадку.

Вместо цеха HOTSPOT PODONKI в Петербурге нашли бизнес-центр. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Поводом для визита стала проверка продукции, поступающей в продажу как безникотиновая. Автор проекта Олег Сидякин попытался установить, где именно её выпускают. Однако адрес из документов привёл съёмочную группу к бизнес-центру, у входа в который висела паутина. Работающего цеха журналисты там не увидели.

Внимание расследователей привлекла и история взаимодействия «Полёта» с контролирующими органами. За неполный 2026 год Росалкогольтабакконтроль обнаружил в деятельности компании как минимум пять нарушений. Все они касались оформления сведений о движении никотинсодержащей продукции.

По установленным правилам информация об отгрузке должна появляться в системе «Честный знак» в течение трёх рабочих дней. Между тем документы предприятия поступали туда лишь через 14–20 дней после оформления. В результате сведения о получателях, направлениях и объёмах поставок становились доступны с опозданием. Компании объявили предостережение.

Другим направлением проверки стали электронные сигареты LOST MARY и LOVA. Изучив приобретённые образцы, журналисты вышли на пензенскую фирму «Мейлин Тек», с представителем которой Сидякин решил пообщаться под видом оптового клиента.

В ходе разговора сотрудница компании описала схему работы с товаром. Согласно её словам, сами устройства поступают по заказам с предприятий Китая, а жидкостью их наполняют уже после этого. Менеджер также оценила возможный объём выпуска в десять тысяч электронных сигарет за сутки.

При этом право предприятия на такую деятельность оказалось под вопросом. Как утверждает SHOT ПРОВЕРКА, лицензия «Мейлин Тек» была аннулирована.

Ранее Life.ru сообщал, что в Северной Осетии продолжают продавать электронные сигареты, несмотря на действующий запрет. Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ обнаружили, что во Владикавказе такие устройства по-прежнему представлены в торговых точках.