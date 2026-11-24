В России подали заявку на регистрацию товарного знака «ГТА 6» для создания службы знакомств. Документы направил в Роспатент PR-специалист Роман Масленников, сообщает kp.ru со ссылкой на данные Rusprofile.

Заявка поступила в ведомство 19 ноября. Предприниматель решил использовать название, созвучное популярной видеоигре Grand Theft Auto VI. При этом сведений о запуске самого сервиса знакомств пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что Роман Масленников подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Kanye West». Под этим брендом предприниматель намеревался продавать одежду, обувь, аудиозаписи и организовывать музыкальные мероприятия. Тогда также выяснилось, что он пытался закрепить за собой название «Дух Анкориджа».