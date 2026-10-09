Вместо воя сирен — птичьи трели: Москвичи услышат пение пернатых во время проверки систем оповещения

В пятницу, 9 октября, на улицах столицы организуют плановое тестирование комплексов оповещения. Мероприятие стартует ровно в 10:45 по местному времени.

Вместо привычной сирены из уличных динамиков раздадутся трели пернатых, характерных для Московского региона.

Как сообщили представители столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, «применение подобного сигнала является принятым методом проверки работоспособности устройств усиления трансляции звука».

Необычная аудиозапись продлится всего шестьдесят секунд. Тревожиться из-за происходящего горожанам не нужно.

Специалисты задействуют лишь часть аппаратуры, поэтому аудиоряд разнесется не по всем городским кварталам.

«В рамках комплексного подхода к обеспечению безопасности населения подобные тренировки для Московского региона являются обязательной постоянной практикой», — подчеркнули сотрудники ведомства.

Устройства продолжат тестировать в течение всего года с заданной периодичностью ради контроля их исправности.

Ранее мы рассказывали, что сигнал «Внимание всем!» сам по себе не означает, что человеку нужно немедленно бежать или искать укрытие. Ранее Life.ru рассказал, как действовать после сирены и где искать инструкции.