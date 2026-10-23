Вместо зарплаты — побои и плен: На Ставрополье задержали семью, державшую рабов

В Ставропольском крае заключили под стражу пятерых родственников, обвиняемых в использовании рабского труда. По версии следствия, они заманивали людей обещаниями заработка, а затем удерживали силой и избивали за попытки побега. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

На Ставрополье арестовали пятерых родственников за использование рабского труда. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Преступления, как полагают следователи, совершались в 2025–2026 годах в посёлке Зеркальном Красногвардейского округа. Фигуранты предложили работу четырём мужчинам и женщине, однако вместо обещанной оплаты лишили их свободы передвижения.

У одного из потерпевших забрали паспорт. Остальным запретили покидать территорию и контактировать с соседями.

«При попытках убежать потерпевших избивали», — следует из материалов следствия.

Противоправную деятельность предполагаемых организаторов пресекли сотрудники региональных управлений СК и ФСБ. Во время расследования выяснилось, что один из обвиняемых пытался подкупить сотрудника спецслужбы, чтобы добиться прекращения проверки.

В сентябре мужчину задержали при передаче денег. Теперь родственникам в зависимости от их роли вменяют использование рабского труда с насилием и изъятием документов, а также покушение на дачу взятки в крупном размере.