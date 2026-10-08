Зарплату забирали, на ночь запирали: Во Владимире будут судить рабовладельцев

Во Владимире 18 человек, по версии следствия, работали на предприятии, но заработанные ими деньги присваивали двое мужчин. Расследование дела об использовании рабского труда завершено, сообщили в региональном управлении СК России. Обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд.

Во Владимире будут судить по делу о рабстве 18 человек. Фото © Telegram/ СУ СК России по Владимирской области

Фигурантам по 33 года, они уроженцы Ивановской области и Ковровского района. Следователи считают, что с июля 2022-го по сентябрь 2025 года они подыскивали людей без устойчивых социальных связей в трёх регионах — Ивановской, Костромской и Владимирской областях.

Потерпевших привозили в областной центр и устраивали разнорабочими. Плату за их труд обвиняемые получали от предпринимателя, однако, как утверждают в ведомстве, оставляли её себе.

У работников забирали документы и селили их в ветхом нежилом доме на улице Фейгина. По данным СК, жильцов обеспечивали едой и предметами первой необходимости, но контролировали их передвижения: сопровождали на работу, а на ночь запирали.

Тех, кто не подчинялся, по версии обвинения, подвергали насилию и запугивали. Действия мужчин квалифицированы как использование рабского труда организованной группой с изъятием документов, насилием и угрозами.

Во время расследования оба находились под стражей. В СК уточнили, что вину они признали частично, фактически подтвердив описанные действия.

В августе Life.ru рассказывал о двух мужчинах с инвалидностью, которых, по сообщению движения «Альтернатива», эксплуатировали в подмосковном посёлке «Горки-2». Им обещали работу на КПП, жильё и зарплату, однако, по словам пострадавших, паспорта у них отобрали, денег не платили и забирали часть пенсии. Общественники помогли вывезти обоих, после чего они обратились в правоохранительные органы.