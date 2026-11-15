Гражданин Израиля вплавь добрался до территориальных вод Иордании, где его задержали военно-морские силы королевства. Мужчина незаконно пересёк границу с израильской стороны, сообщили вооружённые силы Иордании.

«Командование Королевских военно-морских сил в субботу задержало израильтянина, который проник по морю в территориальные воды Иордании», — указали в заявлении.

Военные заметили пловца и сразу направились к нему. После задержания они передали мужчину ответственным ведомствам, которые выяснят обстоятельства случившегося.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается убедить президента США Дональда Трампа возобновить удары по Ирану. По сведениям Financial Times, Нетаньяху регулярно предлагает начать новую военную операцию. При этом часть представителей Вашингтона выступает против обострения и поддерживает продолжение дипломатических усилий.