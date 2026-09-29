ВМС США предупредили о катастрофической поломке новейшего корабля Santa Barbara

Новейшему боевому кораблю прибрежной зоны ВМС США Santa Barbara потребовалось срочное обслуживание силовой установки из-за критической выработки ресурса двигателей. Об этом свидетельствует тендерная документация американского военного ведомства.

В документах ВМС США говорится, что все четыре двигателя корабля уже работают сверх установленного максимума по количеству рабочих часов. При дальнейшем использовании без необходимого обслуживания существует риск катастрофической аварии.

Речь идёт о двух главных дизельных двигателях и двух судовых дизель-генераторах. В американском ведомстве подчеркнули, что специалисты должны провести экстренные работы для сохранения боеготовности корабля и предотвращения угрозы жизни экипажа.

Неотложные инспекции и ремонт силовой установки поручили компании Epsilon Systems Solutions. Контракт заключили с единственным поставщиком без проведения открытых торгов.

Согласно документации, экстренные работы должны быть выполнены до 11 октября 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал о поломке другого американского корабля — USS Boxer. Судно не смогло выполнить поставленную задачу в ходе операции против Ирана из-за технической неисправности. Поломка произошла во время перехода корабля на Ближний Восток, куда его направили для усиления американской группировки.