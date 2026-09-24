8 попыток самоубийств: Моряков с проклятого авианосца Abraham Lincoln сломил поход на Иран

Восемь американских военнослужащих пытались покончить с собой во время похода авианосной группы «Авраам Линкольн» (Abraham Lincoln), участвовавшей в боевых операциях против Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо исполняющего обязанности министра ВМС США Ханга Цао.

Эти сведения чиновник раскрыл в письменном ответе сенатору Кирстен Джиллибранд, заинтересовавшейся моральным и психологическим состоянием личного состава. По словам Цао, за всё время миссии ни один моряк не погиб в результате самоубийства.

«С начала похода «Линкольна» в ударной группе было зафиксировано в общей сложности восемь попыток самоубийства», — говорится в документе.

Статистика охватывает не только экипаж самого авианосца, но и военнослужащих авиационного крыла, штабных подразделений, сопровождающих эсминцев и размещённых на них эскадрилий.

Как отмечает CNN, доля подобных случаев среди участников похода примерно соответствует общему показателю американского флота за 2024 год. Тогда Пентагон зарегистрировал 356 попыток самоубийства при численности действующего состава ВМС около 337 тысяч человек.