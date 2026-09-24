8 попыток самоубийств: Моряков с проклятого авианосца Abraham Lincoln сломил поход на Иран
8 попыток покончить с собой предприняли моряки с авианосца «Авраам Линкольн»
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Восемь американских военнослужащих пытались покончить с собой во время похода авианосной группы «Авраам Линкольн» (Abraham Lincoln), участвовавшей в боевых операциях против Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо исполняющего обязанности министра ВМС США Ханга Цао.
Эти сведения чиновник раскрыл в письменном ответе сенатору Кирстен Джиллибранд, заинтересовавшейся моральным и психологическим состоянием личного состава. По словам Цао, за всё время миссии ни один моряк не погиб в результате самоубийства.
«С начала похода «Линкольна» в ударной группе было зафиксировано в общей сложности восемь попыток самоубийства», — говорится в документе.
Статистика охватывает не только экипаж самого авианосца, но и военнослужащих авиационного крыла, штабных подразделений, сопровождающих эсминцев и размещённых на них эскадрилий.
Как отмечает CNN, доля подобных случаев среди участников похода примерно соответствует общему показателю американского флота за 2024 год. Тогда Пентагон зарегистрировал 356 попыток самоубийства при численности действующего состава ВМС около 337 тысяч человек.
Ранее Life.ru рассказывал о тяжёлых условиях службы на авианосце «Авраам Линкольн» во время затянувшегося похода. Родственники военнослужащих жаловались на моральное истощение экипажа, а сами моряки сообщали о перебоях с горячей водой, неисправных туалетах и нехватке продовольствия. К августу корабль провёл в море более 260 дней, свыше 200 из которых обошёлся без заходов в порты. В начале сентября Abraham Lincoln прибыл в Таиланд после девяти месяцев в море. Американские моряки с авианосца ушли там в отрыв, отметив долгожданный отпуск драками.
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