Вновь полюбила после ранения: Экс-жена кинула бойца СВО на 2,5 млн рублей, закрутив роман с другим

Бывший участник СВО с Урала обратился в полицию и суд, потребовав от экс-жены вернуть более 2,5 млн рублей, которые, по его словам, предназначались для покупки совместной квартиры. Историю Максима и позицию обеих сторон приводит E1.RU.

Мужчина рассказал, что после развода отправился на службу, где позднее получил тяжёлое ранение и потерял часть ноги. В этот период бывшая супруга вновь вышла на связь, предложила восстановить отношения и переехать вместе с дочерью в Екатеринбург. Максим утверждает, что поверил ей и начал отправлять деньги на будущее жильё.

Когда весной 2026 года он приехал в Екатеринбург после лечения, то, по его словам, узнал о других отношениях экс-жены. После этого мужчина потребовал вернуть переведённые средства, но договориться сторонам не удалось.

Из определения Кочевского районного суда следует, что истец заявил о передаче 2,576 млн рублей в 2025–2026 годах для приобретения недвижимости. Суд арестовал имущество ответчицы и передал спор по месту её жительства в Екатеринбург.

Сама женщина отвергает версию бывшего мужа. Она утверждает, что на квартиру получила лишь 800 тысяч рублей, а остальные переводы предназначались для ребёнка, бытовых расходов и поездок. Возвращать средства она не намерена, считая их добровольной помощью.

Ранее Life.ru писал о жительнице Ульяновска, которая выманила у бывшего возлюбленного 684 тысячи рублей под предлогом расходов на несуществующих детей. Мужчина переводил ей деньги с октября 2025-го по апрель 2026 года, после чего дело дошло до суда.