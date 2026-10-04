Будущий президент Франции должен обладать рядом качеств главы РФ Владимира Путина, считает внук бывшего французского лидера Шарля де Голля Пьер. Такое мнение он высказал РИА «Новости».

«Я бы хотел, чтобы будущий президент Франции обладал качествами господина Путина», — заявил де Голль.

По его оценке, подобного запроса придерживаются и многие его соотечественники, разочарованные работой нынешнего руководства страны.

Де Голль и ранее критиковал современную европейскую политическую элиту. В августе он говорил об утрате лидерами ЕС моральной и интеллектуальной ответственности и призывал вернуть национальным государствам большую самостоятельность. Общественный деятель неоднократно положительно отзывался о России и российском президенте. Он также сообщал о желании переехать в РФ вместе с семьёй и получить российское гражданство.

Ранее Life.ru писал, что Пьер де Голль выступил за укрепление связей России и Франции и отверг прогнозы о возможной войне Москвы с Европой. Он также говорил о необходимости развивать культурные и образовательные контакты двух стран.