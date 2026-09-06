США заинтересованы в ослаблении европейской промышленности и стремятся перенести на свою территорию производственные мощности, технологии и ноу-хау из стран Европы. Такое мнение высказал Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению де Голля, европейским политикам необходимо наконец осознать происходящее и пересмотреть курс, который, как он считает, наносит ущерб самому континенту.

Отдельно он высказался о европейских руководителях, которых назвал «глобалистскими лидерами». По словам де Голля, они оказывают негативное влияние на собственные страны и способствуют разрушению Европы.

Кроме того, внук бывшего французского президента заявил, что европейские лидеры своими действиями поддерживают продолжение украинского конфликта.

Де Голль призвал избавиться от политиков, которых считает ответственными за такой курс, и изменить подход к развитию Европы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично признала, что экономическое процветание Евросоюза держалось на факторах, которые сегодня утратили силу. К ним политик отнесла доступ к дешёвой российской энергии, активный экспорт в КНР и технологическое лидерство западных стран.