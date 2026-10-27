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Опубликовано 27 октября, 17:36

Внуково 27 октября перевели на особый режим приёма и отправки рейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Starodubov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Starodubov

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолёты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве пояснили, что особый порядок работы связан с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Из-за действующих ограничений возможны изменения в расписании. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта и у авиакомпаний.

В аэропортах Москвы задержали 106 рейсов после ночных ограничений
В аэропортах Москвы задержали 106 рейсов после ночных ограничений

Ранее Life.ru писал о временных ограничениях на полёты во всех четырёх московских аэропортах, введённых 23 октября. Меры затронули Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Больше новостей о работе аэропортов, задержках рейсов и авиаперелётах — в разделе «Авиаперелёты» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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