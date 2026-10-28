Внуково, Домодедово и Жуковский 28 октября работают с ограничениями
Обложка © Life.ru
Три аэропорта Московского региона вновь перешли на особый режим работы из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют самолёты только по согласованию с соответствующими органами. Об этом в 05:15 мск 28 октября сообщила Росавиация.
В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Полного прекращения обслуживания рейсов не объявлено, однако их приём и отправка осуществляются в особом порядке.
Пассажирам рекомендовали уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропортов. Информация о возможных задержках и изменениях в расписании пока не приводится.
Накануне, 27 октября, Life.ru сообщал о переводе Внуково на особый режим приёма и отправки самолётов. Тогда Росавиация объяснила ограничения корректировкой параметров использования воздушного пространства. Впоследствии введённые меры были отменены, однако утром 28 октября авиагавань вновь перешла на особый порядок работы.