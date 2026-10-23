Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили приём и отправку самолётов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», — говорится в сообщении.

В Росавиации предупредили, что из-за сохраняющихся мер безопасности возможны изменения в расписании вылетов и прилётов. Пассажирам рекомендуют заранее проверять информацию о своих рейсах на онлайн-табло аэропортов.

В Жуковском ограничения на приём и выпуск воздушных судов также отменены. В ведомстве напомнили, что их вводили исключительно для обеспечения безопасности полётов.

Ранее 23 октября все четыре аэропорта московского авиаузла временно прекратили приём и отправку самолётов. В Шереметьево из-за угрозы атаки БПЛА объявили воздушную тревогу, начали эвакуацию пассажиров, в том числе с бортов воздушных судов, и ограничили доступ в стерильные зоны терминалов. Из-за закрытия столичного воздушного пространства аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 13 самолётов, следовавших в Москву. Работа авиаузла находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.