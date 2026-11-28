Европейский союз представляет главную угрозу свободе, миру, демократии и процветанию в Европе. Такое мнение высказал шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель в эфире подкаста издания.

«ЕС разрушает национальное государство. И сейчас он делает это с новой, усиленной настойчивостью. Таким образом, ЕС стал главной угрозой в Европе — не Путин, не Си Цзиньпин и не все эти злые люди, а именно Европейский союз стал крупнейшей угрозой свободе, миру, демократии, благосостоянию и разнообразию в нашей прекрасной Европе», — заявил журналист.

Кеппель считает, что руководство ЕС последовательно расширяет полномочия наднациональных структур в ущерб самостоятельности европейских государств. По его мнению, именно национальное государство остаётся основой демократии, гражданских свобод и верховенства права.

Журналист также выразил обеспокоенность концентрацией власти в европейских институтах, увеличением государственных расходов и ослаблением общественного контроля за принимаемыми решениями. Он полагает, что подобные процессы создают риски для национального суверенитета стран Евросоюза.