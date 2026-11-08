Легкомоторный самолёт Cessna 172D Skyhawk совершил экстренную посадку на оживлённую автомобильную дорогу в американском штате Флорида и столкнулся с пикапом. Несмотря на опасный манёвр, никто из находившихся на борту и в автомобиле не пострадал, сообщили в офисе шерифа округа Ли.

Во Флориде самолёт приземлился на оживлённую трассу и протаранил пикап. Видео © X /Carrie_CengWong

Инцидент произошёл 7 ноября около полудня в районе Норт-Форт-Майерс, неподалёку от пересечения дороги Bayshore Road и межштатной автомагистрали I-75. На борту воздушного судна находились два пилота, которые столкнулись с технической неисправностью во время полёта и приняли решение приземлиться прямо на проезжую часть.

Во время снижения самолёт задел заднюю часть пикапа, двигавшегося в восточном направлении. Момент аварийной посадки попал на видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как воздушное судно опускается на дорогу среди движущихся автомобилей.

«К счастью, у этой истории счастливый конец, никто не пострадал», — заявил шериф округа Ли Кармайн Марсено. Он поблагодарил экстренные службы за оперативную работу и отметил, что расследованием обстоятельств происшествия займётся Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Причины технической неисправности пока не установлены. После инцидента движение на участке дороги временно ограничили, а самолёт убрали с проезжей части.

Ранее Life.ru сообщал о крушении бизнес-джета Learjet 60 во Флориде, при котором погиб американский IT-миллионер Адам Робинсон вместе с женой и двумя детьми. Трагедия произошла 1 ноября в округе Палм-Бич, когда самолёт направлялся из Техаса на Багамские острова. Воздушное судно внезапно потеряло высоту и рухнуло на улицу жилого района. Всего на борту находились девять человек, включая друзей семьи, няню и двух пилотов, никто не выжил. Незадолго до катастрофы экипаж сообщил диспетчерам об обледенении и турбулентности, однако точная причина падения пока не установлена.