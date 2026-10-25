Во Франкфурте остановили самолёт Pegasus, выруливший не в ту сторону

Пассажирский самолёт турецкой авиакомпании Pegasus Airlines по ошибке вырулил на взлётно-посадочную полосу аэропорта Франкфурта-на-Майне в противоположном направлении. Диспетчеры заметили нарушение и остановили движение лайнера, сообщает немецкий телеканал Hessenschau.

Инцидент произошёл 20 октября с самолётом Airbus A321, выполнявшим рейс PC996 в Стамбул. Экипаж получил разрешение на взлёт по полосе № 18 в южном направлении, однако после выезда на неё повернул на север. Согласно данным The Aviation Herald, воздушное судно начало разгон, но остановилось после предупреждения диспетчеров на скорости около 65 км/ч.

В Pegasus Airlines подтвердили ошибку экипажа, но представили другую версию произошедшего. Перевозчик утверждает, что пилоты самостоятельно заметили неправильное направление движения и никакой попытки взлететь не предпринимали. После согласования действий с диспетчерами самолёт покинул полосу, а спустя семь минут благополучно вылетел в Стамбул.

В Немецкой службе безопасности полётов (DFS) назвали происшествие крайне редким для Германии. При этом ведомство подчеркнуло, что непосредственной угрозы пассажирам не возникло, поскольку ситуация находилась под контролем.

Материалы об инциденте переданы в Федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU). Специалистам предстоит определить, есть ли основания для официального расследования. Оператор аэропорта Fraport также подтвердил случившееся, однако подробности комментировать не стал.