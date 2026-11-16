Во Франции 17 ноября ожидается новая масштабная волна забастовок и демонстраций против роста стоимости жизни. По информации телеканала BFMTV, который ссылается на источник в структурах безопасности, к протестам по всей стране могут присоединиться до 360 тысяч человек.

Основные акции развернутся за пределами столичного региона. По предварительным оценкам, в разных городах Франции на улицы выйдут от 220 до 300 тысяч демонстрантов. В самом Париже ожидаются десятки тысяч участников.

К общенациональной забастовке призвала Всеобщая конфедерация труда (CGT), одно из крупнейших профсоюзных объединений страны. Организация требует повышения зарплат и пенсий на фоне подорожания товаров и услуг. Протест также поддержали другие профсоюзы, представляющие работников государственного сектора.

Участники выступлений намерены добиваться улучшения условий труда и пересмотра решений властей в области оплаты труда. Особое недовольство вызывает заморозка индекса, от которого зависят зарплаты французских госслужащих. Профсоюзы считают предложенные правительством меры недостаточными.

Власти готовятся к массовым шествиям и возможным столкновениям. Для обеспечения порядка планируется задействовать дополнительные подразделения полиции и жандармерии, беспилотники, бронетехнику и водомёты.

Новая забастовка станет продолжением протестного движения, охватившего Францию осенью. Первые выступления начались в сентябре с акций школьников, недовольных состоянием учебных заведений. Впоследствии к ним присоединились граждане, выступающие против роста цен и снижения покупательной способности.

Одной из крупнейших стала демонстрация 17 октября, собравшая, по данным французского МВД, около 550 тысяч человек. Во время последующих выступлений происходили столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ и водомёты.