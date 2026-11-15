Во Франции до 27 ноября запретили пиротехнические мортиры
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Власти Франции временно запретили продажу и использование ряда пиротехнических изделий по всей стране на фоне массовых протестов и нападений на полицейских. Ограничения будут действовать до 27 ноября включительно. Соответствующий декрет правительства опубликован 15 ноября в официальном вестнике Journal officiel.
Под запрет попали фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия категорий F2 и F3, перечисленные в документе. Исключение сделали для профессиональных пиротехников с необходимыми разрешениями и государственных структур.
Поводом для ужесточения правил стали многочисленные случаи применения пиротехники против правоохранителей и сотрудников образовательных учреждений. По данным французских властей, участники беспорядков запускают заряды прямо в людей, причём инциденты происходят не только на улицах, но и внутри школ.
«Право на демонстрации гарантировано, но права причинять вред не существует», — заявил агентству AFP представитель французского правительства.
Ранее Life.ru сообщал о массовых задержаниях на протестах во Франции. Во время акций 14 ноября полиция задержала 219 участников, а десять сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Демонстранты выступали против роста стоимости жизни и действий силовиков, в нескольких городах произошли столкновения.