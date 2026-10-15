Во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда с автобусом

Девятнадцать человек пострадали при столкновении грузового поезда и автобуса во Франции, у въезда в тоннель под Ла-Маншем. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на французские власти.

Авария произошла вечером 15 октября. По предварительным данным, пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. К спасательной операции также привлекли медицинский вертолёт.

Столкновение привело к остановке движения поездов Eurostar через тоннель между Францией и Великобританией. Об этом сообщает RTL со ссылкой на префектуру департамента Па-де-Кале. Число пострадавших предварительное.

Ранее автобус с 12 детьми столкнулся с грузовиком в подмосковном Пушкине. Авария произошла 14 октября на пятом километре дороги Пушкино — Красноармейск. По предварительным данным областного управления МВД, машины двигались навстречу друг другу. На момент сообщения полиции никто из участников ДТП не обращался за медицинской помощью. Возраст несовершеннолетних и цель их поездки ведомство не уточнило.