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Опубликовано 15 октября, 22:47

Во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда с автобусом

Обложка © X / Infos Françaises

Обложка © X / Infos Françaises

Девятнадцать человек пострадали при столкновении грузового поезда и автобуса во Франции, у въезда в тоннель под Ла-Маншем. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на французские власти.

Авария произошла вечером 15 октября. По предварительным данным, пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. К спасательной операции также привлекли медицинский вертолёт.

Столкновение привело к остановке движения поездов Eurostar через тоннель между Францией и Великобританией. Об этом сообщает RTL со ссылкой на префектуру департамента Па-де-Кале. Число пострадавших предварительное.

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Ранее автобус с 12 детьми столкнулся с грузовиком в подмосковном Пушкине. Авария произошла 14 октября на пятом километре дороги Пушкино — Красноармейск. По предварительным данным областного управления МВД, машины двигались навстречу друг другу. На момент сообщения полиции никто из участников ДТП не обращался за медицинской помощью. Возраст несовершеннолетних и цель их поездки ведомство не уточнило.

Больше новостей о дорожных авариях, пострадавших и работе экстренных служб — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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