Во Франции мужчина снял расправу над детьми и тёщей на видео и отправил его жене

Во французской коммуне Жи мужчина застрелил двоих детей и 74-летнюю тёщу, а затем свёл счёты с жизнью. Перед смертью он отправил жене видео произошедшего и написал, что она заслужила случившееся. Об этом сообщает L'Est Républicain.

Четыре тела обнаружили на участке в верхней части Жи. Там семья жила в мобильном доме рядом с недостроенным зданием. Они принадлежали к цыганской общине и строили собственный дом. Мужчина работал в строительной сфере.

Родственник рассказал, что супруга хотела расстаться с мужчиной после измены, произошедшей несколько месяцев назад. Однако летом пара вместе ездила в Грецию. В день убийства женщина попросила мать забрать детей и, как утверждает родственник, сказала ей: «Я больше не хочу туда возвращаться».

После случившегося в Жи отменили намеченные на выходные мероприятия, включая фейерверк. Погибшие дети были учениками местной школы, где организовали психологическую помощь для детей и сотрудников. Расследование об умышленных убийствах ведёт бригада жандармерии Везуля.

Тем временем житель подмосковного Видного предстанет перед судом по обвинению в убийстве 36-летнего знакомого. Мужчина во время застолья приревновал приятеля к своей сожительнице, после чего ударил его ножом в шею. Чтобы скрыть следы произошедшего, обвиняемый расчленил тело и вынес останки из квартиры. Их он оставил в овраге неподалёку от дома. Через несколько дней мужчина сам сообщил правоохранителям о случившемся, после чего его задержали.