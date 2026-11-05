Французские жандармы обнаружили шесть похищенных гравюр Пабло Пикассо общей стоимостью более 100 тысяч евро. Произведения искусства украли из ресторана на юге Франции, а на их поиски у правоохранителей ушёл месяц. Об этом сообщает радиостанция ici со ссылкой на жандармерию.

«Шесть гравюр Пикассо, похищенных в Мужене в ночь со 2 на 3 октября, были найдены», — говорится в сообщении.

Ограбление произошло в ресторане «Амандье» в коммуне Мужен. По данным СМИ, преступники действовали втроём и потратили на кражу около 15 минут. После этого злоумышленники скрылись вместе с ценными произведениями искусства.

Расследование продолжалось около месяца. В ходе полицейской операции 3 ноября жандармы обнаружили похищенные работы в нескольких местах департамента Приморские Альпы. Все шесть гравюр сохранились в отличном состоянии.

В рамках расследования правоохранители задержали семь человек. Обстоятельства их возможной причастности к краже выясняются. Обнаруженные произведения планируется вернуть законному владельцу. Примечательно, что именно в Мужене Пабло Пикассо провёл последние годы своей жизни. Художник проживал в этой французской коммуне вплоть до своей смерти.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении во Франции другой похищенной картины Пикассо стоимостью до 15 миллионов евро. Полотно с изображением Мари-Терезы Вальтер нашли во время операции против наркоторговцев в доме родственницы одного из подозреваемых. Вместе с произведением искусства полицейские изъяли около 20 килограммов каннабиса, предметы роскоши и наличные деньги. Следствие установило, что ранее картину похитил сотрудник парижского складского комплекса.