Власти Франции продлили запрет на продажу и использование ряда пиротехнических изделий до 12 декабря включительно на фоне продолжающихся протестов учащихся. Соответствующее постановление правительства опубликовано 28 ноября в официальном вестнике Journal officiel.

Ранее Life.ru сообщал о столкновениях демонстрантов с полицией в Нанте и Лионе. Во время акций 21 ноября правоохранители применили слезоточивый газ, один из участников протестов получил травму ноги.