Во Франции спустя три года возобновили раскопки останков русских солдат

Во Франции спустя три года возобновили поиски останков русских солдат, погибших в Первую мировую войну. В районе коммуны Курси исследователи рассчитывают обнаружить захоронения ещё 20–30 военнослужащих. Об этом РИА «Новости» сообщил французский историк, руководитель Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

По его словам, продолжить раскопки распорядились французские власти. Работы стартовали на этой неделе и продлятся до субботы, 31 октября. К экспедиции привлечены сотрудники криминалистической полиции и специалисты Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

Первый этап поисков в департаменте Марна состоялся в 2023 году. Тогда удалось обнаружить останки 17 бойцов Русского экспедиционного корпуса, однако извлечь из земли успели лишь шестерых. Впоследствии исследования приостановили.

Летом 2026 года французская сторона также согласилась провести ДНК-экспертизу останков Александра Бушуева, погибшего в 1917 году. Малиновски рассчитывает, что продолжение поисковой работы поможет укрепить исторические связи двух государств.

«Это будет иметь большое значение для российско-французских отношений», — отметил историк.

Русский экспедиционный корпус участвовал в сражениях на территории Франции в 1916–1917 годах. Особенно тяжёлыми оказались апрельские бои за Курси. Всего за четыре дня русские части потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 4,5 тысячи человек.