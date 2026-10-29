Во Франции спустя три года возобновили раскопки останков русских солдат
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Во Франции спустя три года возобновили поиски останков русских солдат, погибших в Первую мировую войну. В районе коммуны Курси исследователи рассчитывают обнаружить захоронения ещё 20–30 военнослужащих. Об этом РИА «Новости» сообщил французский историк, руководитель Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.
По его словам, продолжить раскопки распорядились французские власти. Работы стартовали на этой неделе и продлятся до субботы, 31 октября. К экспедиции привлечены сотрудники криминалистической полиции и специалисты Национального центра научных исследований Франции (CNRS).
Первый этап поисков в департаменте Марна состоялся в 2023 году. Тогда удалось обнаружить останки 17 бойцов Русского экспедиционного корпуса, однако извлечь из земли успели лишь шестерых. Впоследствии исследования приостановили.
Летом 2026 года французская сторона также согласилась провести ДНК-экспертизу останков Александра Бушуева, погибшего в 1917 году. Малиновски рассчитывает, что продолжение поисковой работы поможет укрепить исторические связи двух государств.
«Это будет иметь большое значение для российско-французских отношений», — отметил историк.
Русский экспедиционный корпус участвовал в сражениях на территории Франции в 1916–1917 годах. Особенно тяжёлыми оказались апрельские бои за Курси. Всего за четыре дня русские части потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 4,5 тысячи человек.
Ранее Life.ru сообщал о перезахоронении останков четырёх красноармейцев под Калининградом. Захоронение обнаружили в посёлке Подгорное при подготовке фундамента. Предположительно, военнослужащие погибли в феврале 1945 года. Несмотря на работу поисковиков, установить их имена не удалось.