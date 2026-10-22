Во Франции выявили новый для человека вирус: Онищенко оценил угрозу для России

Вирус Шамонда, который впервые обнаружили у человека во Франции, не представляет реальной угрозы для жителей России. Оснований опасаться его эпидемического или пандемического распространения сейчас нет. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Речь идёт о зоонтропонозе — это те болезни, которыми болеют люди и животные. Здесь речь не идет о каких-то претендентах на пандемическое, эпидемическое распространение. Никакой реальной угрозы для наших сограждан я здесь не вижу. Но наблюдать за этим надо», — пояснил специалист.

По словам Онищенко, вероятность завоза инфекции в Россию дополнительно снижает резкое сокращение контактов с Францией в последние годы. При этом учёный подчеркнул необходимость продолжать наблюдение за вирусом.

Напомним, ранее стало известно о первом выявленном заражении человека вирусом Шамонда. Французские власти подтвердили обнаружение инфекции у пациента с тяжёлым иммунодефицитом, который умер в начале октября. Обстоятельства заражения и роль вируса в его смерти продолжают исследовать.