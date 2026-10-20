Во ФСИН опровергли сообщения о работе Маркаряна швеёй в колонии

История о том, что осуждённый блогер Арсен Маркарян освоил профессию швеи и самостоятельно изготовил себе тюремную форму, не подтвердилась. В УФСИН России по Тверской области поделились с ТАСС другой информацией.

Поводом для разъяснений стали публикации о жизни Маркаряна в исправительной колонии № 4 города Торжка. По версии СМИ, блогеру не смогли подобрать робу нужного размера, поэтому ему якобы пришлось самому заняться пошивом одежды.

В региональном управлении ФСИН эту информацию назвали недостоверной. Там подчеркнули, что проблем с выдачей вещевого имущества у осуждённого нет.

«Осуждённый обеспечен вещевым имуществом в полном объёме, на швейном производстве не работает, трудоустроен на другой должности», — сообщили в УФСИН.

Какую именно должность занимает Маркарян, представители ведомства не уточнили.

Блогер оказался под стражей 23 августа 2025 года после задержания в Московском регионе. Основанием для уголовного преследования стала опубликованная им видеозапись, доступная неограниченному кругу пользователей. По версии следствия, ролик, размещённый не позднее 25 февраля того же года, содержал оскорбления памяти защитников Отечества. Приговор по делу вынесли в марте 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что суд отказался смягчать наказание блогеру Арсену Маркаряну. Первый апелляционный суд оставил в силе приговор Московского городского суда — четыре с половиной года колонии общего режима. Кроме того, блогеру запретили администрировать интернет-страницы в течение четырёх лет после освобождения.