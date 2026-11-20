Во Львове на западе Украины в ночь на 20 ноября прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны, повреждении энергетического объекта в области и введении аварийных отключений электричества.

Как передаёт украинское издание «Суспільне», первые взрывы были слышны около 02:41. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о беспилотниках, двигавшихся в направлении города. Позднее в регионе также объявили ракетную опасность.

По словам Козицкого, в результате атаки пострадал объект энергетики во Львовской области. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения света.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что на улице Лазаренко обнаружили обломки беспилотника. Повреждены два автомобиля, в общежитии выбиты окна. На улице Пулюя нашли фрагмент ракеты, а в селе Лисиничи повреждён частный дом. По предварительной информации местных властей, в этих эпизодах обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога продолжалась несколько часов. О её завершении в регионе объявили около 08:20.