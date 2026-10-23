Во Львове умер народный артист Украины Фёдор Стригун

Украинский актёр и режиссёр Фёдор Стригун скончался на 87-м году жизни после продолжительной тяжёлой болезни. О смерти народного артиста Украины сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской областной администрации Максим Козицкий, передаёт Hromadske.

Большую часть своей жизни Стригун посвятил Львовскому национальному театру имени Марии Заньковецкой. Он пришёл туда в 1965 году, а с 1987 по 2019 год занимал должность художественного руководителя. За десятилетия работы артист сыграл более 130 ролей в театре и кино и осуществил около 70 режиссёрских постановок.

В числе его наиболее известных спектаклей — «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Гайдамаки» и «Маруся Чурай». Зрителям Стригун также запомнился по фильмам «Пропавшая грамота», «Запорожец за Дунаем» и «Каменная душа».

Артист родился 1 ноября 1939 года в Черкасской области. В 1961 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Впоследствии преподавал во Львовской консерватории и Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

В 1978 году Стригун стал лауреатом Шевченковской премии, а год спустя получил звание народного артиста Украины. Он также являлся академиком Национальной академии искусств Украины. Местные власти выразили соболезнования родным, коллегам и ученикам режиссёра.