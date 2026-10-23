Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 13:04

Во Львове умер народный артист Украины Фёдор Стригун

Обложка © «Ради семейного очага» (1992), режиссёр Борис Савченко, сценарист Василь Босович

Обложка © «Ради семейного очага» (1992), режиссёр Борис Савченко, сценарист Василь Босович

Украинский актёр и режиссёр Фёдор Стригун скончался на 87-м году жизни после продолжительной тяжёлой болезни. О смерти народного артиста Украины сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской областной администрации Максим Козицкий, передаёт Hromadske.

Большую часть своей жизни Стригун посвятил Львовскому национальному театру имени Марии Заньковецкой. Он пришёл туда в 1965 году, а с 1987 по 2019 год занимал должность художественного руководителя. За десятилетия работы артист сыграл более 130 ролей в театре и кино и осуществил около 70 режиссёрских постановок.

В числе его наиболее известных спектаклей — «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Гайдамаки» и «Маруся Чурай». Зрителям Стригун также запомнился по фильмам «Пропавшая грамота», «Запорожец за Дунаем» и «Каменная душа».

Артист родился 1 ноября 1939 года в Черкасской области. В 1961 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Впоследствии преподавал во Львовской консерватории и Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

В 1978 году Стригун стал лауреатом Шевченковской премии, а год спустя получил звание народного артиста Украины. Он также являлся академиком Национальной академии искусств Украины. Местные власти выразили соболезнования родным, коллегам и ученикам режиссёра.

Умер капитан Даллас из «Чужого»: Актёр Том Скеррит скончался в возрасте 93 лет
Умер капитан Даллас из «Чужого»: Актёр Том Скеррит скончался в возрасте 93 лет

Ранее Life.ru сообщал о смерти советского и украинского актёра Леонида Марченко, известного по фильму «В бой идут одни старики». Артист скончался 1 сентября 2026 года в возрасте 88 лет. Более 60 лет его творческой жизни были связаны с Киевским академическим театром юного зрителя.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Утраты
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar