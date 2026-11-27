Во Львове готовят к открытию городской крематорий из-за дефицита мест на кладбище, строительство которого обошлось более чем в 200 миллионов гривен (примерно 365 млн рублей). Сейчас на объекте тестируют оборудование для сжигания тел. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Андрей Москаленко.

«В городском крематории начали пусконаладочные работы печей для кремации, которые изготовили в Испании», — написал он в соцсети.

Строительство ведётся на Голосковском кладбище. При этом запуск крематория для приёма первых заказов ожидается не раньше 2027 года. По информации местных СМИ, комплекс оснастили двумя испанскими печами, рассчитанными примерно на 25 кремаций в сутки.

Необходимость строительства городские власти объясняют нехваткой свободных участков для новых захоронений. Среди причин называют плотную застройку Львова и ограниченность городской территории.