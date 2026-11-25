На Украине предложили восполнять нехватку личного состава ВСУ за счёт привлечения иностранцев из стран Африки, Азии и Латинской Америки. С такой инициативой выступила украинский военный волонтёр Мария Берлинская в интервью «РБК-Украина».

«Нам нужно понимать, что вполне реально заполнять иностранцами 25, даже 30 процентов мобилизационного плана», — заявила она.

По словам Берлинской, украинские предприниматели готовы финансировать приезд иностранных бойцов, чтобы сохранить квалифицированных сотрудников, в частности инженеров оборонных предприятий. Расходы на приезд одного иностранца она оценила в 800–1000 долларов. После заключения контракта с ВСУ его содержание будет осуществляться за счёт налогоплательщиков.

При этом волонтёр признала, что некоторые иностранцы уже покинули Украину, пожаловавшись на «скотское отношение». Они рассказывали, что Киев обманывал приезжих, пользуясь незнанием местного языка и культуры.

Одной из главных причин проблем с мобилизацией Берлинская назвала утрату доверия населения к властям. По её мнению, исчезновению очередей из добровольцев у военкоматов способствовали многочисленные коррупционные скандалы, хищения и предоставление отсрочек сотрудникам прокуратуры.

«Девальвация доверия — худшее, что с нами происходит», — подчеркнула волонтёр.

Между тем 25 ноября стало известно, что украинские власти рассматривают возможность ужесточения мобилизации на фоне потерь ВСУ. По данным источника ТАСС в российских силовых структурах, сотрудникам территориальных центров комплектования могут расширить полномочия для ускоренного пополнения рядов украинской армии. Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала украинских военкомов одними из самых богатых жителей страны. По её утверждению, размер взятки за освобождение одного человека от мобилизации может достигать 30 тысяч долларов.