Европейцев, желающих отправиться воевать на стороне ВСУ становится меньше из-за серьёзных потерь, нарушений условий контрактов и изменения военных приоритетов западных стран. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его оценке, европейские государства всё активнее занимаются укреплением собственных вооружённых сил. Для формирования новых подразделений они привлекают граждан и используют внутренние кадровые резервы, что также может сказываться на притоке иностранцев на Украину.

Однако главной причиной снижения интереса к участию в конфликте Алаудинов считает тяжёлую обстановку на передовой. По его словам, вернувшиеся с фронта бойцы рассказывают соотечественникам о высоких рисках и значительных потерях.

«Желающих пойти на войну против нас из европейских стран стало меньше», — подчеркнул командир «Ахмата».

Ещё одним сдерживающим фактором он назвал невыполнение украинской стороной ранее обещанных условий службы. Алаудинов утверждает, что иностранцы сталкиваются с отношением, которое не соответствует их ожиданиям.

Кроме того, по словам военного, европейские наёмники больше не пользуются прежними привилегиями и особым авторитетом в украинских подразделениях.

В совокупности эти обстоятельства, считает Алаудинов, заставляют потенциальных добровольцев пересматривать планы и отказываться от поездки в зону боевых действий.

Ранее Life.ru сообщал об участии более четырёх тысяч иностранных наёмников из свыше 70 государств в боевых действиях на стороне ВСУ. Такие сведения представил Следственный комитет России. По данным ведомства, 1002 иностранца объявлены в международный розыск, дела в отношении 323 человек переданы в суд, а 284 фигурантам уже вынесены обвинительные приговоры.