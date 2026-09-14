Во Львове зарезали известного чеченского боевика Амаева*

Во Львове нашли убитым чеченского боевика Хаважи Амаева* по кличке Зумсо. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, тело мужчины обнаружили в квартире с множественными колото-резаными ранами.

Амаев* воевал против российских войск в Чечне, затем участвовал в боевых действиях в Сирии, а после начала СВО оказался на Украине. Собеседник РИА «Новости» утверждает, что он состоял в подразделении Главного управления разведки Минобороны Украины и имел звание «полковника» самопровозглашённой ЧРИ**.

Амаев* был известен также под именами Зумсо Шишани*, Абу-Дауд* и Абу Таур*. По данным российских силовых структур, с 2003 года он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и был соратником Доку Умарова*. В 2012–2014 годах Амаев* находился в Сирии, где его отряд действовал в провинции Латакия.

После Сирии Амаев* оказался в Европе. Источник агентства утверждает, что в Греции его осудили на два года за незаконное пересечение границы, после чего он перебрался в Польшу и получил там статус беженца. В начале 2022 года мужчина приехал на Украину и участвовал в боях против российских войск.

По подозрению в убийстве задержан гражданин Украины, который проживал вместе с Амаевым*. Мотив преступления пока неизвестен. Источник агентства также допустил, что произошедшее может быть связано с конфликтом между СБУ и ГУР, однако подтверждений этой версии на данный момент нет.

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