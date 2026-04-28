«Шёл дорогами изменника»: чеченец, воевавший за ВСУ с позывным Бандера, стихами описал своё прозрение

Чеченец Хусейн Джамбетов, включённый в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, опубликовал в Telegram серию стихотворений о своём участии в боевых действиях и переходе на сторону России. Ранее он воевал в составе ВСУ под позывным Бандера. В новых публикациях Джамбетов* описывает этот период как время внутреннего разлома и переосмысления.

В одном из стихотворений он сравнил себя с «зверем в клетке» и заявил, что шёл «дорогами изменника». По его словам, участие в боях стало для него испытанием, после которого он отказался от прежних взглядов.

«Сквозь гул снарядов, свист свинца, я шел дорогами изменника, пока не внял зову Отца», — написал Джамбетов*.

Он утверждает, что после этого принял решение перейти на сторону России. В текстах также подчёркивается его чеченская идентичность, приверженность традициям и готовность продолжать участие в боевых действиях уже в другом составе.

«Я – чеченец, я – ваш сын, не раб «европ» и не один... Сбежав из плена слов и тлена, я встал в строю – и нет измены!», — говорится в стихотворении.

Джамбетов — фигура с резкой сменой биографии и политической позиции. Ранее он воевал против федеральных сил в Чечне на стороне Чеченской Республики Ичкерия, признанной в России террористической организацией и запрещённой. Позже он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ во время специальной военной операции, а затем вернулся в Чечню, где избежал наказания и стал вести блог. Летом 2024 года Telegram-канал WarGonzo выпустил большое интервью с Джамбетовым, представив его как «боевика-перебежчика». На этом фоне глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что готов помочь бывшим ичкерийским** боевикам вернуться в регион и обеспечить им поддержку адвокатов, если они откажутся от экстремистских взглядов.