Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября, 00:38

Во Львовской области объект энергетики пострадал в результате двух взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Два беспилотника за последний час атаковали объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

По его словам, первый дрон ударил по объекту во время воздушной тревоги. Затем туда направился второй беспилотник. В результате двух атак объект получил повреждения. На месте работают специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Польский завод Cersanit полностью остановил работу на Украине после взрывов
Польский завод Cersanit полностью остановил работу на Украине после взрывов

Ранее Life.ru писал, что ряд промышленных предприятий повреждены на западе Украины в Хмельницком. Мэр города не уточнил, какие именно объекты пострадали и насколько серьёзными оказались повреждения. Информации о возможных пострадавших также пока нет. Незадолго до заявления местных властей украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницком.

Больше новостей о ходе специальной военной операции, боевых действиях и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar