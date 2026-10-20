Во Львовской области объект энергетики пострадал в результате двух взрывов

Два беспилотника за последний час атаковали объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

По его словам, первый дрон ударил по объекту во время воздушной тревоги. Затем туда направился второй беспилотник. В результате двух атак объект получил повреждения. На месте работают специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ранее Life.ru писал, что ряд промышленных предприятий повреждены на западе Украины в Хмельницком. Мэр города не уточнил, какие именно объекты пострадали и насколько серьёзными оказались повреждения. Информации о возможных пострадавших также пока нет. Незадолго до заявления местных властей украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницком.