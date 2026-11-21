Во Владикавказе аварийные службы отключили газ в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев, где после мощного хлопка погибли два человека. Ещё двоих пострадавших доставили в больницы. Об отключении газоснабжения сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Владикавказ».

«На телефон горячей линии поступил звонок о происшествии во Владикавказе по улице Курсантов Кировцев, 4а. На место выехала бригада сотрудников аварийной службы газораспределительной компании Владикавказского филиала. Оперативно была перекрыта подача газа. Выясняются обстоятельства», — говорится в сообщении компании.