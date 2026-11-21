Во Владикавказе перекрыли газ в доме после взрыва с двумя жертвами
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Во Владикавказе аварийные службы отключили газ в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев, где после мощного хлопка погибли два человека. Ещё двоих пострадавших доставили в больницы. Об отключении газоснабжения сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Владикавказ».
«На телефон горячей линии поступил звонок о происшествии во Владикавказе по улице Курсантов Кировцев, 4а. На место выехала бригада сотрудников аварийной службы газораспределительной компании Владикавказского филиала. Оперативно была перекрыта подача газа. Выясняются обстоятельства», — говорится в сообщении компании.
Ранее Life.ru сообщал о гибели двух человек при взрыве в многоэтажке во Владикавказе. По данным МЧС Северной Осетии, происшествие случилось на шестом этаже дома. К ликвидации последствий привлекли 30 сотрудников ведомства и шесть единиц специальной техники.