Названа возможная причина смертельного взрыва в многоэтажке во Владикавказе
Причиной взрыва с 2 погибшими во Владикавказе могла стать ошибка с оборудованием
Обложка © ГУ МЧС России по Северной Осетии — Алании
Нарушения правил эксплуатации газового оборудования могли привести к смертельному взрыву в многоквартирном доме во Владикавказе. Такую предварительную причину назвал исполняющий обязанности главы города Тимур Караев.
По словам руководителя администрации, здание полностью отключили от газоснабжения и электричества. На месте продолжают работать следователи, после завершения необходимых мероприятий коммунальные службы приступят к восстановлению повреждённых помещений и уборке территории.
«Дом отключён от подачи газа и электричества. Проходят следственные мероприятия. После этого коммунальщики будут восстанавливать жилой фонд и проводить уборку территории», — сообщил Караев.
Республиканский Минздрав также уточнил состояние пострадавших. За медицинской помощью обратились два человека. Одного мужчину с множественными травмами доставили в Республиканскую клиническую больницу. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое.
Второму пострадавшему помощь оказали непосредственно на месте происшествия. После осмотра медики не обнаружили показаний для госпитализации.
Ранее Life.ru сообщал о взрыве на шестом этаже многоквартирного дома на пересечении улиц Курсантов-Кировцев и Весенней. В здании выбило окна, но возгорания не произошло. В результате взрыва погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц. Назначаются экспертизы, следователи опрашивают свидетелей.