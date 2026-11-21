Нарушения правил эксплуатации газового оборудования могли привести к смертельному взрыву в многоквартирном доме во Владикавказе. Такую предварительную причину назвал исполняющий обязанности главы города Тимур Караев.

По словам руководителя администрации, здание полностью отключили от газоснабжения и электричества. На месте продолжают работать следователи, после завершения необходимых мероприятий коммунальные службы приступят к восстановлению повреждённых помещений и уборке территории.

«Дом отключён от подачи газа и электричества. Проходят следственные мероприятия. После этого коммунальщики будут восстанавливать жилой фонд и проводить уборку территории», — сообщил Караев.

Республиканский Минздрав также уточнил состояние пострадавших. За медицинской помощью обратились два человека. Одного мужчину с множественными травмами доставили в Республиканскую клиническую больницу. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

Второму пострадавшему помощь оказали непосредственно на месте происшествия. После осмотра медики не обнаружили показаний для госпитализации.