Во Владикавказе воспитательница облила кипятком ребёнка
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Во Владикавказе четырёхлетний мальчик получил тяжёлые ожоги после того, как воспитательница детского сада случайно облила его кипятком. Ребёнку потребовались госпитализация в Москву и несколько операций, включая пересадку кожи. По факту происшествия Следственный комитет организовал процессуальную проверку.
«У нас процессуальная проверка проводится по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — Прим. Life.ru)», — сообщили РИА «Новости» в региональном управлении СК.
По информации местных СМИ, инцидент произошёл 30 сентября. Воспитательница вскипятила воду в чайнике и, проходя рядом с детьми, столкнулась с четырёхлетним воспитанником. В результате горячая вода пролилась на мальчика.
Ребёнок получил термические ожоги, затронувшие 15% поверхности тела. Первоначально пострадавшего госпитализировали во Владикавказе, однако из-за тяжести травм позднее перевели в московскую Детскую городскую клиническую больницу имени Г. Н. Сперанского.
Ранее Life.ru сообщал, что в Братске Иркутской области воспитательница детского сада грубо обошлась с ребёнком во время прогулки. На опубликованной 9 октября видеозаписи видно, как сотрудница учреждения несколько раз резко хватает малыша и бросает его на землю. Происходящее сняли очевидцы из окна. По словам автора ролика, после случившегося ребёнок долго плакал.