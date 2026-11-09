Во Владикавказе четырёхлетний мальчик получил тяжёлые ожоги после того, как воспитательница детского сада случайно облила его кипятком. Ребёнку потребовались госпитализация в Москву и несколько операций, включая пересадку кожи. По факту происшествия Следственный комитет организовал процессуальную проверку.

«У нас процессуальная проверка проводится по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — Прим. Life.ru)», — сообщили РИА «Новости» в региональном управлении СК.

По информации местных СМИ, инцидент произошёл 30 сентября. Воспитательница вскипятила воду в чайнике и, проходя рядом с детьми, столкнулась с четырёхлетним воспитанником. В результате горячая вода пролилась на мальчика.

Ребёнок получил термические ожоги, затронувшие 15% поверхности тела. Первоначально пострадавшего госпитализировали во Владикавказе, однако из-за тяжести травм позднее перевели в московскую Детскую городскую клиническую больницу имени Г. Н. Сперанского.